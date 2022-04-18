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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля в Украину вернулось более 1 млн украинцев – ГПСУ

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16 апреля впервые с 24 февраля в Украину въехало больше граждан, чем выехало
16 апреля впервые с 24 февраля в Украину въехало больше граждан, чем выехало
Фото: EPA

Более 1 млн украинцев вернулись домой с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" 18 апреля.

"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовали 1 млн 60 тыс. ее граждан", – сказал он.

Демченко также отметил, что 16 апреля впервые с 24 февраля больше граждан въехало в Украину, чем выехало.

Он добавил, что на этой неделе ГПСУ не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 4,9 млн граждан. Более половины из них – 2,8 млн – приняла Польша.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: граница, Госпогранслужба, беженцы, ГПСУ, война России против Украины, Андрей Демченко
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