С 24 февраля в Украину вернулось более 1 млн украинцев – ГПСУ

"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовали 1 млн 60 тыс. ее граждан", – сказал он.
Демченко также отметил, что 16 апреля впервые с 24 февраля больше граждан въехало в Украину, чем выехало.
Он добавил, что на этой неделе ГПСУ не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 4,9 млн граждан. Более половины из них – 2,8 млн – приняла Польша.