С 24 февраля в Украину вернулось более 1 млн украинцев – ГПСУ

16 апреля впервые с 24 февраля в Украину въехало больше граждан, чем выехало Фото: EPA

"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовали 1 млн 60 тыс. ее граждан", – сказал он.

Демченко также отметил, что 16 апреля впервые с 24 февраля больше граждан въехало в Украину, чем выехало.

Он добавил, что на этой неделе ГПСУ не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.