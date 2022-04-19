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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН подтвердила гибель более 2 тыс. гражданских лиц в Украине, отметив, что реальные числа значительно выше

В ООН пока смогли подтвердить только часть случаев смертей и ранений мирных жителей в Украине
В ООН пока смогли подтвердить только часть случаев смертей и ранений мирных жителей в Украине
Фото: EPA

Число жертв среди гражданских лиц в Украине с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, до полуночи 17 апреля составило не менее 2072 погибших и 2818 раненых, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека 18 апреля.

"УВКПЧ считает, что фактические числа значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.

Это относится, в частности, к Мариуполю Донецкой области, Изюму Харьковской области, Попасной Луганской области, где идут бои, а также Бородянке Киевской области, где продолжают разбирать завалы и находить тела погибших.  

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибли 537 мужчин, 327 женщин, 60 мальчиков и 38 девочек, тогда как пол 71 ребенка и 1039 взрослых пока не удалось установить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на утро 18 апреля, погибли 205 детей, 362 ранены. 

Теги: ООН, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение
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