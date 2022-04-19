ООН подтвердила гибель более 2 тыс. гражданских лиц в Украине, отметив, что реальные числа значительно выше

"УВКПЧ считает, что фактические числа значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.
Это относится, в частности, к Мариуполю Донецкой области, Изюму Харьковской области, Попасной Луганской области, где идут бои, а также Бородянке Киевской области, где продолжают разбирать завалы и находить тела погибших.
"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.
По подтвержденным данным ООН, погибли 537 мужчин, 327 женщин, 60 мальчиков и 38 девочек, тогда как пол 71 ребенка и 1039 взрослых пока не удалось установить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на утро 18 апреля, погибли 205 детей, 362 ранены.