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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 апреля жертвами обстрелов оккупантами жилой застройки Харькова стали три человека

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Оккупанты обстреляли район выдачи гуманитарной помощи
Оккупанты обстреляли район выдачи гуманитарной помощи
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

18 апреля в результате обстрелов Харькова российскими оккупантами погибли три мирных жителя. Об этом в Telegram сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

"Россияне обстреляли Основянский и Немышлянский районы, также центральную часть города. Снаряды упали просто возле домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли три человека, пострадали 15, среди них – 14-летний ребенок", – написал он.

Глава обладминистрации считает, что "такие атаки против мирного населения – это однозначно реакция на жалкие попытки россиян взять Харьков, которые еще в начале вторжения завершились их поражением".

Офис генерального прокурора проинформировал в Facebook, что все трое погибли в результате обстрела Немышлянского района, когда "снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних" зданий.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Следствие ведет Служба безопасности Украины.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/352970326865807

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом и 75 школ.

15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей16-го апреля – трое, 17-го – пятеро.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 17 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 541 мирного жителя, в том числе 26 детей.

Теги: Россия, Харьков, убийство, война, следствие, раненые, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, разрушения, уголовное производство, погибшие, Служба безопасности Украины, Олег Синегубов
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