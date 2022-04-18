18 апреля жертвами обстрелов оккупантами жилой застройки Харькова стали три человека

"Россияне обстреляли Основянский и Немышлянский районы, также центральную часть города. Снаряды упали просто возле домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли три человека, пострадали 15, среди них – 14-летний ребенок", – написал он.

Глава обладминистрации считает, что "такие атаки против мирного населения – это однозначно реакция на жалкие попытки россиян взять Харьков, которые еще в начале вторжения завершились их поражением".

Офис генерального прокурора проинформировал в Facebook, что все трое погибли в результате обстрела Немышлянского района, когда "снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних" зданий.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Следствие ведет Служба безопасности Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)