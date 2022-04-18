18 апреля жертвами обстрелов оккупантами жилой застройки Харькова стали три человека

"Россияне обстреляли Основянский и Немышлянский районы, также центральную часть города. Снаряды упали просто возле домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли три человека, пострадали 15, среди них – 14-летний ребенок", – написал он.
Глава обладминистрации считает, что "такие атаки против мирного населения – это однозначно реакция на жалкие попытки россиян взять Харьков, которые еще в начале вторжения завершились их поражением".
Офис генерального прокурора проинформировал в Facebook, что все трое погибли в результате обстрела Немышлянского района, когда "снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних" зданий.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Следствие ведет Служба безопасности Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом и 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей, 16-го апреля – трое, 17-го – пятеро.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 17 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 541 мирного жителя, в том числе 26 детей.