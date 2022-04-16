Терехов: Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, есть погибший и раненые

"Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизни на операционном столе", – сказал он.
Мэр Харькова считает, что "обстрелы проводятся умышленно, чтобы посеять хаос, запугать людей".
"Потому что первый обстрел был в районе рынка. Сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел", – объяснил Терехов.
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Ранее сегодня российские оккупанты обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова (в том числе в районе конного рынка) крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", в результате чего погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения, сообщили в прокуратуре.
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 15 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 510 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.