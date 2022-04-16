Терехов: Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, есть погибший и раненые

"Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизни на операционном столе", – сказал он.

Мэр Харькова считает, что "обстрелы проводятся умышленно, чтобы посеять хаос, запугать людей".

"Потому что первый обстрел был в районе рынка. Сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел", – объяснил Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня российские оккупанты обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова (в том числе в районе конного рынка) крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", в результате чего погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения, сообщили в прокуратуре.