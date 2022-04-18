Оккупанты утром обстреляли Харьков, два человека погибли. Горожан просят не покидать укрытия

По предварительной информации, в результате обстрела жилого массива Новые Дома погиб один человек, шестеро получили ранения.

Департамент гражданской защиты Харьковской областной администрации призвал харьковчан не выходить из укрытий в течение всего дня, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги.

Общественное подчеркнуло, что россияне непрерывно обстреливают спальные районы Харькова.

Позже правоохранители сообщили, что оккупанты убили двоих харьковчан. Около 11.50 войска РФ обстреляли Основянский район Харькова. Снаряды упали на детские площадки у жилых домов, сообщила прокуратура Харьковской области в Facebook.

"В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов", – уточнили в релизе.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Днем 17 апреля оккупанты обстреляли центр Харькова. Удары из систем залпового огня наносились в 13.30 и 14.00. Снаряды взрывались в местах с жилой застройкой и административными зданиями.

За сутки в Харьковской области погибли девять человек.

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