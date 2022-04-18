За сутки в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли девять человек – ОГА

"В области обстреляли Дергачевскую общину – погибли два человека, один получил ранения. Также от обстрелов военных РФ один человек погиб в Золочевской общине", – отметили в посте.
Днем 17 апреля оккупанты обстреляли центр Харькова. Удары из систем залпового огня наносились в 13.30 и 14.00. Снаряды взрывались в местах с жилой застройкой и административными зданиями.
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Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей, 16-го апреля – трое.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 17 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 541 мирного жителя, в том числе 26 детей.