За сутки в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли девять человек – ОГА

17 апреля оккупанты обстреляли Харьков из систем залпового огня Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / / Facebook

"В области обстреляли Дергачевскую общину – погибли два человека, один получил ранения. Также от обстрелов военных РФ один человек погиб в Золочевской общине", – отметили в посте.

Днем 17 апреля оккупанты обстреляли центр Харькова. Удары из систем залпового огня наносились в 13.30 и 14.00. Снаряды взрывались в местах с жилой застройкой и административными зданиями.

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