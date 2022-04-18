В результате вооруженной агрессии РФ против Украины погибло 205 детей – Офис генпрокурора

С 24 февраля в Украине в результате агрессии РФ погибло уже более 200 детей Фото: depositphotos.com

Более 362 детей были ранены.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

По официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 117, Киевской – 107, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

"Стало известно, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка. Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела села Ольховка Харьковской области. 15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства был ранен 17-летний подросток", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов со стороны вооруженных сил РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.