ВСУ в 16-й раз разбили российских оккупантов под Чернобаевкой – Арестович

"Чернобаевка – 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала [Александра] Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами под свой командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают заводить туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.