Российские оккупанты с целью провокации могут нанести авиаудары по собственной территории – Генштаб ВСУ

"Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах Российской Федерации, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что в Белгородской области РФ в непосредственной близости от границы с Украиной оккупанты развертывают вертолетные площадки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)