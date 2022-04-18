Российские оккупанты с целью провокации могут нанести авиаудары по собственной территории – Генштаб ВСУ

"Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах Российской Федерации, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отмечают, что в Белгородской области РФ в непосредственной близости от границы с Украиной оккупанты развертывают вертолетные площадки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения России в Украину 24 февраля российские СМИ несколько раз распространяли информацию о якобы причастности украинских войск к взрывам на территории РФ.
В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Минобороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета, которую пользователи соцсетей из РФ объявили украинской. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ракету выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.
14 апреля ФСБ заявила, что якобы ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области и обстреляли из минометов пункт пропуска "Новые Юрковичи" и пограничный населенный пункт Климово. Госпогранслужба Украины опровергла эту информацию.