Госпогранслужба Украины отрицает обвинения РФ в обстрелах российских приграничных регионов

В Госпогранслужбе заявляют о российских провокациях на границе Фото: depositphotos.com

"Россия массово распространяет фейковые сообщения, что ее приграничные регионы обстреливают с территории Украины", – отметили в Госпогранслужбе.

Так, по сообщениям ФСБ, якобы ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области и обстреляли из минометов пункт пропуска "Новые Юрковичи" и пограничный населенный пункт Климово. В российском минздраве заявляли о семи пострадавших в результате обстрела.

Также, отметили пограничники, появились обвинения пропагандистов России о якобы обстреле из Украины пограничного наряда в Курской области.

"Накануне данных провокаций министерство обороны РФ заявляло о том, что в случае "диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России" их армия нанесет удары по Киеву", – напомнили в Госпогранслужбе.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя инциденты на границе с РФ, заявили в Telegram, что спецслужбы России "приступили к реализации плана по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии".

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".