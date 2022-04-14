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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госпогранслужба Украины отрицает обвинения РФ в обстрелах российских приграничных регионов

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В Госпогранслужбе заявляют о российских провокациях на границе
В Госпогранслужбе заявляют о российских провокациях на границе
Фото: depositphotos.com

Россияне устраивают провокации вблизи государственной границы Украины и обвиняют в них ВСУ. Об этом заявила 14 апреля Госпогранслужба Украины.

"Россия массово распространяет фейковые сообщения, что ее приграничные регионы обстреливают с территории Украины", – отметили в Госпогранслужбе.

Так, по сообщениям ФСБ, якобы ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области и обстреляли из минометов пункт пропуска "Новые Юрковичи" и пограничный населенный пункт Климово. В российском минздраве заявляли о семи пострадавших в результате обстрела. 

Также, отметили пограничники, появились обвинения пропагандистов России о якобы обстреле из Украины пограничного наряда в Курской области.

"Накануне данных провокаций министерство обороны РФ заявляло о том, что в случае "диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России" их армия нанесет удары по Киеву", – напомнили в Госпогранслужбе. 

В Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя инциденты на границе с РФ, заявили в Telegram, что спецслужбы России "приступили к реализации плана по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии".

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". 

Контекст:

29 марта под Белгородом (РФ) произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он отмечал, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы ОПУ Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

В минобороны России увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля спикер оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

В Офисе президента Украины (ОПУ) допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву. "Возможности по России у нас прекрасные", – подчеркнул Арестович.

Теги: граница, провокации, пограничники, Курск, Брянская область, обстрелы, война России против Украины, границы
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