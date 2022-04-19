Потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота РФ составляют до 75% – Генштаб ВСУ

"По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота РФ составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в "спецоперации" (так в РФ называют войну против Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
126-я бригада в оккупированном Крыму была сформирована на базе 36-й бригады береговой обороны Украины, большинство военных которой в 2014 году перешли на сторону России.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексия полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".