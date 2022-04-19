Потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота РФ составляют до 75% – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ назвали потери в бригаде, которая была сфомирована из перешедших на сторону РФ в 2014 году военных Фото: EPA (архив)

"По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота РФ составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в "спецоперации" (так в РФ называют войну против Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

126-я бригада в оккупированном Крыму была сформирована на базе 36-й бригады береговой обороны Украины, большинство военных которой в 2014 году перешли на сторону России.



