Залужный: Благодаря уничтожению флагманского корабля Черноморского флота РФ существенно уменьшилась угроза с моря

Залужный: Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Он отметил, что ситуация на южном направлении контролируемая.

"Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров. Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Идет героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря", – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что в последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на изюмском.

"Военным командованием обеспечивается усиление обороны прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери. Сохраняем боевой дух и веру в победу! Слава Украине!" – резюмировал Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)