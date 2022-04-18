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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Благодаря уничтожению флагманского корабля Черноморского флота РФ существенно уменьшилась угроза с моря

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Залужный: Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери
Залужный: Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Благодаря уничтожению флагманского корабля Черноморского флота РФ – крейсера "Москва" – на юге Украины существенно уменьшилась угроза с моря. Об этом 18 апреля в Facebook заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что ситуация на южном направлении контролируемая.

"Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров. Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Идет героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря", – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что в последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на изюмском.

"Военным командованием обеспечивается усиление обороны прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери. Сохраняем боевой дух и веру в победу! Слава Украине!" – резюмировал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/291210819841077

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Николаев, Москва, Мариуполь, корабль, крейсер, война России против Украины, Валерий Залужный
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