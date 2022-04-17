Журналисты идентифицировали одного из погибших моряков крейсера "Москва"

Журналисты нашли пост в социальной сети "Одноклассники" женщины по имени Варвара Вахрушева (сейчас ее страница закрыта). Она сообщила, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей". На фото мужчина, одетый в офицерскую форму Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.
Пользователь "ВКонтакте" по просьбе журналистов написал Вахрушевой, которая подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера Москва. При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили. По словам женщины, 14 апреля ей рассказали, что нашли тело ее супруга.
По ее словам, Вахрушев служил в боевой части номер пять, отвечающий за эксплуатационную безопасность корабля.
По словам женщины, 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести. Мичману "Москвы" Ивану Вахрушеву был 41 год. Он родом из села Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.