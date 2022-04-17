Журналисты идентифицировали одного из погибших моряков крейсера "Москва"

Журналисты нашли пост в социальной сети "Одноклассники" женщины по имени Варвара Вахрушева (сейчас ее страница закрыта). Она сообщила, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей". На фото мужчина, одетый в офицерскую форму Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.

Скриншот: Варя Вахрушева / "Одноклассники"

Пользователь "ВКонтакте" по просьбе журналистов написал Вахрушевой, которая подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера Москва. При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили. По словам женщины, 14 апреля ей рассказали, что нашли тело ее супруга.

Скриншот: radiosvoboda.org

По ее словам, Вахрушев служил в боевой части номер пять, отвечающий за эксплуатационную безопасность корабля.

Скриншот: radiosvoboda.org

По словам женщины, 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести. Мичману "Москвы" Ивану Вахрушеву был 41 год. Он родом из села Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)