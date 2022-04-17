В Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером "Москва" и встречу командующего флотом с якобы эвакуированным экипажем

На венке крейсеру "Москва" есть надпись: "Кораблю и морякам" Скриншот: sevastopol.su

На видео Reuters видно несколько десятков человек, некоторые с георгиевскими лентами. ForPost пишет, что их было около 200. Цветы и венок возложили к памятнику основания российского флота.

Секретарь военно-научного общества Черноморского флота РФ капитан 1-го ранга Сергей Горбачев заявил, что моряки "без всяких указаний сверху, по зову сердца, по велению души, как настоящие русские люди, решили помянуть крейсер".

Он подчеркнул, что крейсер "не затонул, а погиб", и напомнил, что в свое время корабль "был символом морской и океанской мощи Советского Союза и России, чудом научной, технической и оружейной кораблестроительной мысли", а также "символом победы в "войне 08.08.08" и "возвращения Крыма в родную гавань".

"Крейсер был символом доминирования в Средиземном море. И не возникало вопросов, русское ли Черное море", – заявил Горбачев.

Small remembrance ceremony held in Sevastopol yesterday for loss of cruiser RFS Moskva.



Not confirmed officilay but ex-Russian MP says only 58 survivors out of her crew of around 500 indicating catastrophic explosion/fire.https://t.co/719FY1dY6o pic.twitter.com/rOm1IYTu5d — Navy Lookout (@NavyLookout) April 16, 2022

В материалах СМИ и на видео нет упоминаний об экипаже крейсера, но на одной из фотографий видно, что на венке есть надпись: "Кораблю и морякам". В минобороны РФ утверждали, что экипаж "полностью эвакуирован".

Фото: sevastopol.su

Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял 15 апреля, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Вечером 16 апреля минобороны России опубликовало видео встречи в Севастополе командующего российским флотом Николая Евменова с якобы эвакуированным экипажем крейсера "Москва". Адмирал заявил, что "офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в военно-морском флоте".

"Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в военно-морском флоте", – говорится в сообщении.

На видео можно насчитать около сотни моряков, в то время как по штату на крейсере должны были находиться более 500 человек.

В то же время "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и UA:Перший) уже начали идентифицировать погибших моряков, служивших на крейсере "Москва". В частности, журналисты нашли пост в соцсетях супруги мичмана Ивана Вахрушева, сообщившей о его гибели. В приватных сообщениях она подтвердила, что ее муж служил на крейсере. По информации жены мичмана, 27 членов экипажа пропали без вести. К ее мужу это не относится – его тело нашли.