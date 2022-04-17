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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером "Москва" и встречу командующего флотом с якобы эвакуированным экипажем

На венке крейсеру "Москва" есть надпись: "Кораблю и морякам"
На венке крейсеру "Москва" есть надпись: "Кораблю и морякам"
Скриншот: sevastopol.su

В оккупированном Севастополе 15 апреля провели собрание, чтобы почтить память затонувшего флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва". Об этом сообщают Reuters и местное оккупационное издание ForPost.

На видео Reuters видно несколько десятков человек, некоторые с георгиевскими лентами. ForPost пишет, что их было около 200. Цветы и венок возложили к памятнику основания российского флота.

Секретарь военно-научного общества Черноморского флота РФ капитан 1-го ранга Сергей Горбачев заявил, что моряки "без всяких указаний сверху, по зову сердца, по велению души, как настоящие русские люди, решили помянуть крейсер".

Он подчеркнул, что крейсер "не затонул, а погиб", и напомнил, что в свое время корабль "был символом морской и океанской мощи Советского Союза и России, чудом научной, технической и оружейной кораблестроительной мысли", а также "символом победы в "войне 08.08.08" и "возвращения Крыма в родную гавань".

"Крейсер был символом доминирования в Средиземном море. И не возникало вопросов, русское ли Черное море", – заявил Горбачев.

В материалах СМИ и на видео нет упоминаний об экипаже крейсера, но на одной из фотографий видно, что на венке есть надпись: "Кораблю и морякам". В минобороны РФ утверждали, что экипаж "полностью эвакуирован".

Фото: sevastopol.su
Фото: sevastopol.su

Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял 15 апреля, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160059796330802

Вечером 16 апреля минобороны России опубликовало видео встречи в Севастополе командующего российским флотом Николая Евменова с якобы эвакуированным экипажем крейсера "Москва". Адмирал заявил, что "офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в военно-морском флоте".

"Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в военно-морском флоте", – говорится в сообщении.

На видео можно насчитать около сотни моряков, в то время как по штату на крейсере должны были находиться более 500 человек.

В то же время "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и UA:Перший) уже начали идентифицировать погибших моряков, служивших на крейсере "Москва". В частности, журналисты нашли пост в соцсетях супруги мичмана Ивана Вахрушева, сообщившей о его гибели. В приватных сообщениях она подтвердила, что ее муж служил на крейсере. По информации жены мичмана, 27 членов экипажа пропали без вести. К ее мужу это не относится – его тело нашли.

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, Илья Пономарев, корабль, крейсер, война России против Украины, минобороны РФ, моряки, погибшие, корабли, экипаж, море
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