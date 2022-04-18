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"Где сын? – Ну, в море где-то". СМИ публикуют рассказы родителей погибших и раненых российских моряков с крейсера "Москва"

Одна из матерей подтвердила попадание "Нептунов" по кораблю
Одна из матерей подтвердила попадание "Нептунов" по кораблю
Фото: ЕРА (архив)

Житель Ялты (оккупированный Россией Крым) Дмитрий Шкребец 17 апреля опубликовал в VK сообщение о гибели его сына Егора, который проходил срочную службу на крейсере "Москва", затонувшем несколько дней назад.

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море? После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?" – написал он. 

Дмитрий Шкребец / vk.com via meduza.io
Дмитрий Шкребец / vk.com via meduza.io

Первый пост мужчины был удален, следующий он опубликовал с комментарием "Скоро опять удалят" и призвал копировать текст. 

Мать срочника Ирина Шкребец поговорила с изданием The Insider и рассказала, что они с мужем были в госпитале, уда привезли раненных с крейсера. По ее словам, там 200 раненых, хотя на борту "Москвы" было больше 500 человек. 

"Где остальные?" – возмутилась она, отметив, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. 

По словам Шкребец, ее муж, поехав в часть спросил командира: "Где мой сын?". Тот ответил: "Ну, в море где-то". Дмитрий Шкребец, судя по скриншоту, который опубликовала "Украинская правда", ранее заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно". 

Мать другого срочника, служившего на крейсере (он ранен) передала изданию Novaya Gazeta Europe рассказ о том, что случилось с ее сыном. 

Имя женщины не указывают "из соображений безопасности". 

Она подтвердила, что корабль был "подбит с украинской стороны" и сказала, что речь о трех ракетах "Нептун". Украина сообщала о двух ракетах, РФ объявляла только о пожаре на корабле, не называя причин. 

По ее данным, на крейсере погибло порядка 40 военнослужащих РФ и очень много раненных. 

"Раненые, в основном, с оторванными конечностями", – написала женщина. Ее сын сейчас в госпитале, срок его службы не закончился. 

Еще одного моряка, служившего на "Москве", ранее идентифицировали "Схеми".  

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, Севастополь, Ялта, корабль, раненые, крейсер, минобороны РФ, ракеты, Нептун, моряки, погибшие, мать, родители
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