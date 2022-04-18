"Где сын? – Ну, в море где-то". СМИ публикуют рассказы родителей погибших и раненых российских моряков с крейсера "Москва"

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море? После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?" – написал он.

Дмитрий Шкребец / vk.com via meduza.io

Первый пост мужчины был удален, следующий он опубликовал с комментарием "Скоро опять удалят" и призвал копировать текст.

Мать срочника Ирина Шкребец поговорила с изданием The Insider и рассказала, что они с мужем были в госпитале, уда привезли раненных с крейсера. По ее словам, там 200 раненых, хотя на борту "Москвы" было больше 500 человек.

"Где остальные?" – возмутилась она, отметив, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла.

По словам Шкребец, ее муж, поехав в часть спросил командира: "Где мой сын?". Тот ответил: "Ну, в море где-то". Дмитрий Шкребец, судя по скриншоту, который опубликовала "Украинская правда", ранее заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно".

Мать другого срочника, служившего на крейсере (он ранен) передала изданию Novaya Gazeta Europe рассказ о том, что случилось с ее сыном.

Имя женщины не указывают "из соображений безопасности".

Она подтвердила, что корабль был "подбит с украинской стороны" и сказала, что речь о трех ракетах "Нептун". Украина сообщала о двух ракетах, РФ объявляла только о пожаре на корабле, не называя причин.

По ее данным, на крейсере погибло порядка 40 военнослужащих РФ и очень много раненных.

"Раненые, в основном, с оторванными конечностями", – написала женщина. Ее сын сейчас в госпитале, срок его службы не закончился.

Еще одного моряка, служившего на "Москве", ранее идентифицировали "Схеми".