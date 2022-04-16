"Следуй за "Москвой" или иди домой". Резников обратился к оккупантам, разместив ролик с песней Scorpions

Резников перефразировал текст песни, оставив только Follow the Moskva (следуй за Москвой). В ролике символически показана гибель российского крейсера "Москва" в Черном море.

"Следуй за Москвой... или будь умницей и иди домой. И жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу. Это возможность "сейчас или никогда", которая выпадает раз в жизни. Не пропустите. Будьте умнее – идите домой", – написал министр обороны Украины.

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Накануне Резников назвал затопленный российский крейсер "достойным местом для дайвинга" в Черном море.

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской обладминистрации сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.