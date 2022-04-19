Около 20,8 тыс. личного состава, 802 танка, 150 вертолетов. В Генштабе ВСУ озвучили потери российских оккупантов по состоянию на 19 апреля

Оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 800 танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

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