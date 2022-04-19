ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 20,8 тыс. личного состава, 802 танка, 150 вертолетов. В Генштабе ВСУ озвучили потери российских оккупантов по состоянию на 19 апреля

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Оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 800 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 800 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 19 апреля составили около 20,8 тыс. военных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери составили: 

  • танки – 802;
  • боевые бронированные машины – 2063;
  • артиллерийские системы – 386;
  • РСЗО – 132;
  • средства ПВО – 67;
  • самолеты – 169;
  • вертолеты – 150;
  • автомобильная техника – 1495;
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158.
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298124109167341

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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