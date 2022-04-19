Из-за вооруженной агрессии РФ против Украины погибло 205 детей, еще 367 ранены – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора отметили, что данные о погибших детях не окончательны Фото: depositphotos.com

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сообщили в ведомстве.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16 , Житомирской – 15.

"Стало известно, что 14 марта в лесополосе близ села Захаровка Киевской области подорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. Восьмилетний ребенок получил ранение, его мать погибла. 18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами села Шандриголов в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка. Также 18 апреля из-за обстрела села Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка. 18 апреля нанесен ракетный удар по территории города Львов, в результате чего трехлетний ребенок получил ранения", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов со стороны вооруженных сил РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

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