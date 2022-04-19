ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за вооруженной агрессии РФ против Украины погибло 205 детей, еще 367 ранены – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Офисе генпрокурора отметили, что данные о погибших детях не окончательны
В Офисе генпрокурора отметили, что данные о погибших детях не окончательны
Фото: depositphotos.com

В результате российского военного вторжения в Украину погибло 205 детей, еще 367 – ранены. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сообщили в ведомстве.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16 , Житомирской – 15.

"Стало известно, что 14 марта в лесополосе близ села Захаровка Киевской области подорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. Восьмилетний ребенок получил ранение, его мать погибла. 18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами села Шандриголов в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка. Также 18 апреля из-за обстрела села Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка. 18 апреля нанесен ракетный удар по территории города Львов, в результате чего трехлетний ребенок получил ранения", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов со стороны вооруженных сил РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/353237530172420

Контекст:

18 апреля Офис генпрокурора сообщал о 205 погибших в результате вооруженной агрессии РФ детях и 362 раненых.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: дети, война России против Украины, погибшие, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (89054)
2
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (47261)
3
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (36644)
4
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (35558)
5
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (35541)
6
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21351)
7
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (20853)
8
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17724)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS