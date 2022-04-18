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18 апреля, 2022
 
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Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

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Кроме новорожденной дочери, у Роналду и Родригес есть четверо старших детей
Кроме новорожденной дочери, у Роналду и Родригес есть четверо старших детей
Фото:cristiano / Instagram

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду 18 апреля сообщил в Instagram, что один из его новорожденных детей скончался.

"С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш мальчик скончался. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители. Только рождение нашей малышки дает нам силы пережить это с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время", – сообщил футболист. 

Контекст:

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

27 августа он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

22 октября 2021 года Роналду сообщил, что в их семье ожидается пополнение"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – написал тогда футболист.

Теги: Криштиану Роналду, дети, беременность, семья
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