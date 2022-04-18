Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

"С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш мальчик скончался. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители. Только рождение нашей малышки дает нам силы пережить это с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время", – сообщил футболист.

Контекст:

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

27 августа он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

22 октября 2021 года Роналду сообщил, что в их семье ожидается пополнение. "Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – написал тогда футболист.