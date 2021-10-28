Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь, а также троих детей от суррогатных матерей Фото: cristiano / Instagram

К посту 36-летний футболист приложил два фото. На первом снимке он позирует в постели вместе со своей девушкой – 27-летней Джорджиной Родригес. В руках он держит снимок УЗИ. На втором фото Роналду в бассейне вместе со своими детьми Криштиану-младшим, Аланой-Мартиной, Евой и Матео показывают на пальцах цифру два.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – подписал публикацию футболист.

Пост Роналду собрал больше 10,5 млн лайков и почти 200 тыс. поздравлений.

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