Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами

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Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь, а также троих детей от суррогатных матерей
Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь, а также троих детей от суррогатных матерей
Фото: cristiano / Instagram

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду 28 октября сообщил в Instagram, что в его семье ожидается пополнение.

К посту 36-летний футболист приложил два фото. На первом снимке он позирует в постели вместе со своей девушкой – 27-летней Джорджиной Родригес. В руках он держит снимок УЗИ. На втором фото Роналду в бассейне вместе со своими детьми Криштиану-младшим, Аланой-Мартиной, Евой и Матео показывают на пальцах цифру два.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – подписал публикацию футболист.

Пост Роналду собрал больше 10,5 млн лайков и почти 200 тыс. поздравлений.

Контекст:

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

27 августа он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Теги: Криштиану Роналду, дети, близнецы, футболист, фото, девушка, отец, родители
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