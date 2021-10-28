Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами

К посту 36-летний футболист приложил два фото. На первом снимке он позирует в постели вместе со своей девушкой – 27-летней Джорджиной Родригес. В руках он держит снимок УЗИ. На втором фото Роналду в бассейне вместе со своими детьми Криштиану-младшим, Аланой-Мартиной, Евой и Матео показывают на пальцах цифру два.
"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – подписал публикацию футболист.
Пост Роналду собрал больше 10,5 млн лайков и почти 200 тыс. поздравлений.
View this post on Instagram
Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча".
27 августа он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".
Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.