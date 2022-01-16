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16 января, 2022
 
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Беременная девушка Криштиану Роналду впервые показала округлившийся живот

В октябре 2021 года Криштиану Роналду сообщил, что Джорджина Родригес беременна двойней
В октябре 2021 года Криштиану Роналду сообщил, что Джорджина Родригес беременна двойней
Фото: georginagio / Instagram

Беременная девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, 27-летняя модель Джорджина Родригес 16 января на своей странице в Instagram впервые опубликовала фото, на которых видно округлившийся живот. В кадре она позирует в черном облегающем платье.

"Три сердца", – подписала она публикацию.

Фото Родригес за пару часов после появления в соцсети собрали около 1 млн лайков.

Контекст:

Джорджина Родригес родилась 27 января 1994 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В отношениях с Криштиану Роналду она состоит с 2017 года. Пара воспитывает общую дочь Алану-Мартину (2017), а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего (2010), Еву и Матео (2017).

28 октября 2021 года Роналду сообщил, что Родригес беременна двойней.

Теги: Криштиану Роналду, дети, близнецы, платье, беременность, модель, Джорджина Родригес, девушка, живот
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