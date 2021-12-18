Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек

28 октября Криштиану Роналду сообщил, что его подруга Джорджина Родригес беременна двойней Фото: cristiano / Instagram

Также на видео присутствуют сын и дочь Роналдо – Криштиану-младший и Алана-Мартина, которые держали в руках воздушные шары.

"Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", – подписал свою публикацию 36-летний футболист.

Видео Роналду в соцсети посмотрели около 26 млн раз.

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