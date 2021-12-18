Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
Новости

Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек

28 октября Криштиану Роналду сообщил, что его подруга Джорджина Родригес беременна двойней
28 октября Криштиану Роналду сообщил, что его подруга Джорджина Родригес беременна двойней
Фото: cristiano / Instagram

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду 16 декабря на своей странице в Instagram опубликовал видео gender reveal party – вечеринки, во время которой будущие родители сообщают родным и друзьям пол ребенка. В кадре его дети – дочь Ева и сын Матео – лопнули два воздушных шарика с розовым и голубым наполнением.

Также на видео присутствуют сын и дочь Роналдо – Криштиану-младший и Алана-Мартина, которые держали в руках воздушные шары.

"Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", – подписал свою публикацию 36-летний футболист.

Видео Роналду в соцсети посмотрели около 26 млн раз.

Контекст:

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

27 августа он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

28 октября 2021 года Роналду сообщил, что Родригес беременна двойней.

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед, дети, футболист, вечеринка, Джорджина Родригес, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
  Рецепт сытной закуски на Новый год
  Рецепт сытной закуски на Новый год
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS