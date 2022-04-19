"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе

"В самом деле? Это то, что происходит со мной?" – написала она.

"Чудо жизни", – прокомментировал подписчик popculturedmemes.

Контекст:

О беременности Спирс сообщила 11 апреля, не называя срок. Отец ребенка – жених Спирс, фитнес тренер Сэм Асгари.

Для него этот ребенок – первенец. У Спирс от предыдущих отношений есть сыновья Шон (2005) и Джейден (2006). Их отцом является танцор и рэпер Кевин Федерлайн, с которым в 2006 году певица развелась. Дети проживают с отцом, поскольку 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки ему, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

В сентябре 2021 года Спирс получила предложение от Асгари узаконить отношения, которые начались еще в 2016 году.