"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности

Певица показала живот на позднем сроке беременности. Снимки были сделаны на золотой вечеринке "Оскара 2022".

"Я и тот, кого я ожидаю", – написала она. Рианна указала, что находится на 22-й неделе беременности.

"Самый большой ребенок в мире", – прокомментировала подписчица adwoaaboah.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году.

Новость о том, что Рианна беременна, появилась в СМИ 31 января 2022 года, а 3 февраля на своей странице в Instagram она подтвердила это официально.

Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого из них будущий ребенок станет первенцем.

Церемония вручения кинопремии "Оскар" состоялась в ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе (США).