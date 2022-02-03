Рианна впервые подтвердила в Instagram новость о беременности, опубликовав фото округлившегося живота

За пару часов публикация Рианны собрала больше 12,5 млн лайков в соцсети Фото: badgalriri / Instagram

Первый снимок был сделан в ванной комнате, а на остальных кадрах Рианну и ее бойфренда – американского рэпера Asap Rocky – запечатлели на улице Нью-Йорка во время прогулки.

За пару часов публикация певицы собрала больше 12,5 млн лайков в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)