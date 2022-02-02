"Помогаешь нам становиться горячее". Солист Måneskin поблагодарил Рианну за новую коллекцию мужского белья

Певец опубликовал кадр, на котором модели демонстрируют комплект Glossy Flossy, состоящий из красного кроп-топа и красных плавок, полностью прозрачных сзади.

"Спасибо, Рири, за то, что помогаешь нам становиться горячее", – подписал он публикацию.

Скриншот: ykaaar / Instagram