"Помогаешь нам становиться горячее". Солист Måneskin поблагодарил Рианну за новую коллекцию мужского белья

Певец опубликовал кадр, на котором модели демонстрируют комплект Glossy Flossy, состоящий из красного кроп-топа и красных плавок, полностью прозрачных сзади.
"Спасибо, Рири, за то, что помогаешь нам становиться горячее", – подписал он публикацию.
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".
Дамиано родился 8 января 1999 года в Риме, Италия. В 2021 году он объявил о том, что уже четыре года помолвлен с фотомоделью Джорджией Солери.