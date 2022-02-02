Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2022
 
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"Помогаешь нам становиться горячее". Солист Måneskin поблагодарил Рианну за новую коллекцию мужского белья

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Дамиано Давид написал Рианне "спасибо"
Дамиано Давид написал Рианне "спасибо"
Фото: ykaaar / Instagram, badgalriri / Instagram

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении 2021", Дамиано Давид 1 февраля в Instagram Stories опубликовал фото с новостью о выходе новой мужской коллекции бельевого бренда американской певицы Рианны Savage X Fenty, за которую ее поблагодарил.

Певец опубликовал кадр, на котором модели демонстрируют комплект Glossy Flossy, состоящий из красного кроп-топа и красных плавок, полностью прозрачных сзади.

"Спасибо, Рири, за то, что помогаешь нам становиться горячее", – подписал он публикацию.

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Скриншот: ykaaar / Instagram

Контекст:

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".

Дамиано родился 8 января 1999 года в Риме, Италия. В 2021 году он объявил о том, что уже четыре года помолвлен с фотомоделью Джорджией Солери.

Теги: бренд, Рианна, певица, певец, модель, белье, Дамиано Давид, Måneskin
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