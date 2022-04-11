40-летння Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок

Осенью 2021 года Асгари сделал Спирс предложение, но пара все еще не зарегистрировала брак Фото: samasghari / Instagram

"Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок", – написала она. В посте артистка предположила, что у нее может быть двойня.

По словам Спирс, теперь она будет стараться избегать публичности и заниматься йогой, чтобы избежать перинатальной депрессии. Артистка призналась, что столкнулась с этой проблемой во время одной из своих предыдущих беременностей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)