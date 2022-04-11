40-летння Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок

"Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок", – написала она. В посте артистка предположила, что у нее может быть двойня.
По словам Спирс, теперь она будет стараться избегать публичности и заниматься йогой, чтобы избежать перинатальной депрессии. Артистка призналась, что столкнулась с этой проблемой во время одной из своих предыдущих беременностей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В сентябре 2021 года Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Сейчас артистка называет его мужем, хотя официальной регистрации брака пока что не было.
Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).
Будущий ребенок станет для Асгари первенцем. У Спирс от предыдущих отношений есть сыновья Шон (2005) и Джейден (2006). Их отцом является танцор и рэпер Кевин Федерлайн, с которым в 2006 году певица развелась. 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.
Дети артистки проживают со своим отцом.