"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги

Джейми Линн Спирс выпустила мемуары, в которых рассказала про жизнь Бритни Спирс в период, когда та находилась под опекой отца Фото: jamielynnspears / Instagram, britneyspears / Instagram

"Национальный бестселлер? Время для твоей книги было невероятным, Джейми Линн, особенно зная, что весь мир понятия не имел, что на самом деле происходило со мной! Вся моя семья, включая тебя, говорит, что вы ничего не знали. Дурь несусветная!" – подписала публикацию 40-летняя певица, которую разместила под отрывком видео американского шоу The Real, в котором обсуждали мемуары ее сестры.

"Ты осмелилась продавать книгу сейчас и говорить всякую ерунду, но ты лжешь. Я бы хотела, чтобы ты прошла проверку на детекторе лжи, чтобы все люди увидели, что ты лжешь сквозь зубы обо мне! Я желаю, чтобы всемогущий Господь мог бы спуститься и показать всему миру, что ты лжешь и зарабатываешь на мне деньги! Ты – подонок, Джейми Линн", – добавила в подписи Спирс.

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