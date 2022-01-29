"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги

"Национальный бестселлер? Время для твоей книги было невероятным, Джейми Линн, особенно зная, что весь мир понятия не имел, что на самом деле происходило со мной! Вся моя семья, включая тебя, говорит, что вы ничего не знали. Дурь несусветная!" – подписала публикацию 40-летняя певица, которую разместила под отрывком видео американского шоу The Real, в котором обсуждали мемуары ее сестры.
"Ты осмелилась продавать книгу сейчас и говорить всякую ерунду, но ты лжешь. Я бы хотела, чтобы ты прошла проверку на детекторе лжи, чтобы все люди увидели, что ты лжешь сквозь зубы обо мне! Я желаю, чтобы всемогущий Господь мог бы спуститься и показать всему миру, что ты лжешь и зарабатываешь на мне деньги! Ты – подонок, Джейми Линн", – добавила в подписи Спирс.
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Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.
В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).
1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.
Джейми Линн Спирс стала известной после того, как вместе с матерью согласилась дать интервью американскому таблоиду OK! за $1 млн долларов США, во время которого в декабре 2007 года они объявили о ее трехмесячной беременности в 16-летнем возрасте.
В январе 2022 года Джейми Лин выпустила мемуары под названием "То, что мне стоило сказать", в которых рассказала о своей семье и славе, обретенной в раннем возрасте, а также о жизни старшей сестры в период, когда та находилась под опекой отца.
28 января на своей странице в Instagram она разместила фото своей биографической книги, отметив, что она стала национальным бестселлером.