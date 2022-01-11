"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс

"Коротко мое мнение о Бритни – мировая звезда, легенда, будучи 40-летней женщиной в далеко не хорошей форме, сфоткалась голой и это фото, не имеющее никакой эстетики, выложила у себя в Instagram. Это нормально? Я не сноб. Наготу люблю и уважаю. Но есть же дело вкуса, статус, наконец", – возмутился украинский артист.

Контекст:

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободила певицу из-под отцовской опеки.

В последнее время певица публикует в сети фото, на которых она запечатлена голой.

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

В 2021 года актер был участником шоу "Танцы со звездами"и покинул проект после четвертого эфира.

В начале декабря артист сообщил, что расстался со своей девушкой, многократной чемпионкой международных соревнований по фитнес-бикини Анной Скворцовой.