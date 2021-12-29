"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело

Суровцев: Новый год – с чистого листа Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Во время съемки актер встал на одно колено, демонстрируя в кадре упругие ягодицы, а также мышцы на руках, бедрах и спине.

"Новый год – с чистого листа. Займусь английским и попытаюсь наладить личную жизнь", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)