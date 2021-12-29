"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело

Во время съемки актер встал на одно колено, демонстрируя в кадре упругие ягодицы, а также мышцы на руках, бедрах и спине.
"Новый год – с чистого листа. Займусь английским и попытаюсь наладить личную жизнь", – написал он.
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Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.
В 2021 года актер был участником шоу "Танцы со звездами", покинув проект после четвертого эфира.
В начале декабря артист сообщил, что расстался со своей девушкой, многократной чемпионкой международных соревнований по фитнес-бикини Анной Скворцовой.