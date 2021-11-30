Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками

"Вот и закончились "Танцы со звездами". Победители известны. Ну что сказать? Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками, но это если этот человек не танцует с Анной Карелиной. Она влюбила в себя всех и каждого. Феноменальная, универсальная, суперстройная танцовщица, которой я пока не видел равных. Именно ее способность группироваться, держать баланс позволила Артуру делать эти сложнейшие поддержки", – заявил Суровцев.

Он признался, что его фаворитом на шоу был актер Константин Войтенко.

"Остальным скажу спасибо за эту историю. С кем-то хорошо общались, с кем-то – не очень, но все равно спасибо", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)