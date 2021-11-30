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30 ноября, 2021
 
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Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками

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Суровцев покинул "Танцы со звездами" после четвертого эфира
Суровцев покинул "Танцы со звездами" после четвертого эфира
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Бывший участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", актер и стриптизер Алексей Суровцев 29 ноября прокомментировал в Instagram победу украинского актера Артура Логая на этом проекте.

"Вот и закончились "Танцы со звездами". Победители известны. Ну что сказать? Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками, но это если этот человек не танцует с Анной Карелиной. Она влюбила в себя всех и каждого. Феноменальная, универсальная, суперстройная танцовщица, которой я пока не видел равных. Именно ее способность группироваться, держать баланс позволила Артуру делать эти сложнейшие поддержки", – заявил Суровцев.

Он признался, что его фаворитом на шоу был актер Константин Войтенко.

"Остальным скажу спасибо за эту историю. С кем-то хорошо общались, с кем-то – не очень, но все равно спасибо", – написал он.

Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Суровцев покинул проект после четвертого эфира. Он выступал в паре с хореографом Марией Колосовой.

Победителями шоу стал Логай, который выступал в паре с Карелиной. Второе место заняла спортсменка Ольга Харлан и ее партнер, хореограф Дмитрий Дикусар, а Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук заняли третье место.

Теги: Константин Войтенко, Танцы со звездами, Алексей Суровцев, Артур Логай
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