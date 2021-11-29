  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео

Во время съемок шоу Никитюк принялась флиртовать с Чмерковским.

"Привет, Макс. Я – Леся. И я – лучшая танцовщица в Украине", – представилась Чмерковскому Никитюк на английском языке после выступления на паркете первой пары финалистов.

ВИДЕО

Видео: Танцы со звездами / YouTube

После того, как на третья пара финалистов станцевала на паркете медленный вальс, Никитюк продемонстрировала Чмерковскому главное, по ее словам движение этого танца.

"В народе как называется медленный вальс? Медляк. Поэтому было пропущено главное движение. Макс, давай покажем?" – заявила Никитюк.

"Я?" – переспросил хореограф, поднимаясь.

"Макс женат, Леся. Имей в виду. Ну, правда, жена в Америке", – напомнил Никитюк ведущий шоу Юрий Горбунов.

Никитюк в это время встала напротив Чмерковского и опустила его руку себе на попу.

"В последний раз Леся пришла на "Танцы", – прокомментировал происходящее Горбунов, пока Чмерковский обмахивался блокнотом, отвернувшись от Никитюк.

Этот момент можно посмотреть на видео, начиная с 8-й минуты.

ВИДЕО

Видео: Танцы со звездами / YouTube