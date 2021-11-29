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29 ноября, 2021
 
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"Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников

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Кузьменко и Комаров в 2017 году соревновались за победу в "Танцах со звездами"
Кузьменко и Комаров в 2017 году соревновались за победу в "Танцах со звездами"
Фото: igorkuzmenko_official_ / Instagram

Украинский хореограф, победитель "Танцев со звездами" на "1+1" Игорь Кузьменко в интервью, которое 26 ноября вышло на YouTube-канале Agasi, рассказал, как на проекте пишутся дневники со звездами, которые затем показываются в прямом эфире перед выступлением пары.

По словам Кузьменко, который в 2017 году танцевал в паре с украинской певицей Натальей Могилевской, артистка предупредила его перед записью дневника, чтобы он говорил короткими фразами, которые нельзя нарезать.

"Могилевская уже участвовала в сезоне с [на тот момент хореографом, а сейчас – судьей шоу Владом] Ямой. Она говорит: "Сейчас будут делать дневники, говори короткими фразами, не растягивай и не отвечай на их наводящие вопросы". Не помню, кто тогда брал у меня интервью, говорит: "Нам надо, чтобы ты сказал, что [украинский ведущий, участник того же сезона шоу Дмитрий] Комаров – бревно". Я говорю: "Не буду этого говорить". – "Что ты не будешь говорить?" – "Я не буду говорить, что Комаров – бревно". Они такие: "Спасибо, Игорь, давай". И они вырезают, где я говорю, что Комаров – бревно", – рассказал танцор.

Экс-продюсер проекта Наталья Фурманова, комментируя его заявление, отметила, что так делается, потому что дневники участников должны быть интересными.

"К сожалению, когда все хорошо, это никому неинтересно, – отметила она. – Это законы шоу".

ВИДЕО
Видео: AGASI / YouTube
Контекст:

Кузьменко принимал участие в "Танцах со звездами" трижды. Кроме Могилевской, его партнершами в разные периоды были певица Tayanna и Слава Каминская.

В паре с Могилевской Кузьменко в 2017 году победил в шоу.

Комаров также принимал участие в "Танцах со звездами" в 2017 году. Он выступал на паркете в паре с ведущей Александрой Кучеренко, которая спустя два года стала его женой. Зрители критиковали Комарова за танцы, называя его "деревянным", но поклонники пары в течение семи эфиров голосовали за них, помогая перейти в следующий тур.

Комаров и Кучеренко покинули шоу после седьмого эфира, хотя не были в зоне риска благодаря голосованию поклонников. Комаров принял решение уйти из проекта, уступив место актеру Юрию Ткачу и его партнерше Илоне Гвоздевой, которые оказались в зоне риска.

Теги: Наталья Могилевская, Дмитрий Комаров, Танцы со звездами, Игорь Кузьменко
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