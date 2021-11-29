  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников

Кузьменко и Комаров в 2017 году соревновались за победу в "Танцах со звездами" Фото: igorkuzmenko_official_ / Instagram

По словам Кузьменко, который в 2017 году танцевал в паре с украинской певицей Натальей Могилевской, артистка предупредила его перед записью дневника, чтобы он говорил короткими фразами, которые нельзя нарезать.

"Могилевская уже участвовала в сезоне с [на тот момент хореографом, а сейчас – судьей шоу Владом] Ямой. Она говорит: "Сейчас будут делать дневники, говори короткими фразами, не растягивай и не отвечай на их наводящие вопросы". Не помню, кто тогда брал у меня интервью, говорит: "Нам надо, чтобы ты сказал, что [украинский ведущий, участник того же сезона шоу Дмитрий] Комаров – бревно". Я говорю: "Не буду этого говорить". – "Что ты не будешь говорить?" – "Я не буду говорить, что Комаров – бревно". Они такие: "Спасибо, Игорь, давай". И они вырезают, где я говорю, что Комаров – бревно", – рассказал танцор.

Экс-продюсер проекта Наталья Фурманова, комментируя его заявление, отметила, что так делается, потому что дневники участников должны быть интересными.

"К сожалению, когда все хорошо, это никому неинтересно, – отметила она. – Это законы шоу".

ВИДЕО

Видео: AGASI / YouTube