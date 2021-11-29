  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"

Ведущий шоу Юрий Горбунов (в центре) с победителями проекта – актером Артуром Логаем и танцовщицей Анной Карелиной Фото: gorbunovyuriy / Instagram

За право стать лучшей танцевальной парой сезона и получить победный кубок сражались актер Константин Войтенко с танцовщицей Роксоляной Маланчук, артист Артур Логай и его партнерша Анна Карелина и олимпийская чемпионка Ольга Харлан с хореографом Дмитрием Дикусаром.

После исполнения трех танцев и голосования судей и зрителей были названы победители проекта. Ими стали Логай и Карелина. На втором месте – Харлан и Дикусар, на третьем – Войтенко с Маланчук.

"Логай выиграл кубок, а Оля выиграла приз зрительских симпатий и любовь нашего народа!" – оставил комментарий на YouTube-канале проекта поклонник шоу Руслан Хмельницкий.

"Не верю! Оля сильнее. Для меня Оля и Дима победители! Вы лучшие и самые сильные танцоры", – считает Люда Николаенко.

"Просто ужас, нет справедливости! Победители Дима и Оля! По комментариям все болели за них! Они лучшие!" – настоял Back Up.

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