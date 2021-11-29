Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
Новости

"Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"

 
|
Ведущий шоу Юрий Горбунов (в центре) с победителями проекта актером Артуром Логаем и танцовщицей Анной Карелиной
Ведущий шоу Юрий Горбунов (в центре) с победителями проекта – актером Артуром Логаем и танцовщицей Анной Карелиной 
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Поздно вечером 28 ноября завершился финал шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", по итогам которого были названы победители 13-недельного танцевального марафона.

За право стать лучшей танцевальной парой сезона и получить победный кубок сражались актер Константин Войтенко с танцовщицей Роксоляной Маланчук, артист Артур Логай и его партнерша Анна Карелина и олимпийская чемпионка Ольга Харлан с хореографом Дмитрием Дикусаром.

После исполнения трех танцев и голосования судей и зрителей были названы победители проекта. Ими стали Логай и Карелина. На втором месте – Харлан и Дикусар, на третьем – Войтенко с Маланчук.

"Логай выиграл кубок, а Оля выиграла приз зрительских симпатий и любовь нашего народа!" – оставил комментарий на YouTube-канале проекта поклонник шоу Руслан Хмельницкий.

"Не верю! Оля сильнее. Для меня Оля и Дима победители! Вы лучшие и самые сильные танцоры", – считает Люда Николаенко.

"Просто ужас, нет справедливости! Победители Дима и Оля! По комментариям все болели за них! Они лучшие!" – настоял Back Up.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

К финальному, 13-му выпуску, шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина, певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков, певец Дмитрий Каднай и танцовщица Алина Ли.

Выступления участников шоу оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Теги: Ольга Харлан, 1+1, голосование, Юрий Горбунов, шоу, танцы, Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко, Танцы со звездами, Артур Логай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
Дмитрий ГОРДОН
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
"Фигурка – огонь". Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
"Фигурка – огонь". Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
  "Я бы уже приехал в сгоревший дом". Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара
  "Я бы уже приехал в сгоревший дом". Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара
"Чертовски горяча", "Невероятная". Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе
"Чертовски горяча", "Невероятная". Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Мамка огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Мамка – огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS