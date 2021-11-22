Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
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"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары

 
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Теперь в финале сразятся три пары: Войтенко Маланчук, Харлан Дикусар и Логай Карелина
Теперь в финале сразятся три пары: Войтенко – Маланчук, Харлан – Дикусар и Логай–Карелина
Скриншот: Танці з зірками / YouTube

Вечером 21 ноября в прямом эфире телеканала "1+1" прошел полуфинал развлекательного шоу "Танцы со звездами". В выпуске участвовали три пары, одна из которых должна была по итогам судейского и зрительского голосований покинуть проект. Но внезапная концовка выпуска удивила не только участников, но и зрителей шоу в интернете.

После исполнения конкурсных танцев и голосования судей пары расположились в следующем порядке:

  • первое место – актер Константин Войтенко и танцовщица Роксоляна Маланчук;
  • второе место – актер Артур Логай и танцовщица Анна Карелина;
  • третье место – фехтовальщица Ольга Харлан и хореограф Дмитрий Дикусар.

Какая пара покинет шоу должно было решить зрительское голосование. Однако в последний момент организаторы решили оставить в финале все три пары, о чем и сообщил в прямом эфире телеведущий Юрий Горбунов.

"Скорее всего, на последнем месте оказался тот, кого очень хотели оставить до финала. Дикусар конкретно подзавис от такого решения", – заметила в комментариях на YouTube-канале шоу Natalka Koshuva.

"Завадюк продолжает ставить эксперименты над людьми, спрашивается для чего они готовили семь танцев всю неделю, а? Слов нет", – возмутился alex lapi, говоря о продюсере шоу Владимире Завадюке.

"К чему была эта клоунада с голосованием, если в суперфинал все равно прошли все три пары? Им лишь бы деньги с людей содрать, аферисты", – прокомментировал Б.П., имея в виду, что зрители голосуют с помощью платных смс.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

На данный момент покинули шоу комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина, певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков, певец Дмитрий Каднай и танцовщица Алина Ли.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

Теги: Ольга Харлан, конкурс, 1+1, шоу, танцы, Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко, Танцы со звездами, хореограф, Артур Логай
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