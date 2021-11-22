  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары

Теперь в финале сразятся три пары: Войтенко – Маланчук, Харлан – Дикусар и Логай–Карелина Скриншот: Танці з зірками / YouTube

После исполнения конкурсных танцев и голосования судей пары расположились в следующем порядке:

первое место – актер Константин Войтенко и танцовщица Роксоляна Маланчук;

второе место – актер Артур Логай и танцовщица Анна Карелина;

третье место – фехтовальщица Ольга Харлан и хореограф Дмитрий Дикусар.

Какая пара покинет шоу должно было решить зрительское голосование. Однако в последний момент организаторы решили оставить в финале все три пары, о чем и сообщил в прямом эфире телеведущий Юрий Горбунов.

"Скорее всего, на последнем месте оказался тот, кого очень хотели оставить до финала. Дикусар конкретно подзавис от такого решения", – заметила в комментариях на YouTube-канале шоу Natalka Koshuva.

"Завадюк продолжает ставить эксперименты над людьми, спрашивается для чего они готовили семь танцев всю неделю, а? Слов нет", – возмутился alex lapi, говоря о продюсере шоу Владимире Завадюке.

"К чему была эта клоунада с голосованием, если в суперфинал все равно прошли все три пары? Им лишь бы деньги с людей содрать, аферисты", – прокомментировал Б.П., имея в виду, что зрители голосуют с помощью платных смс.

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