  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары

После исполнения конкурсных танцев и голосования судей пары расположились в следующем порядке:
Какая пара покинет шоу должно было решить зрительское голосование. Однако в последний момент организаторы решили оставить в финале все три пары, о чем и сообщил в прямом эфире телеведущий Юрий Горбунов.
"Скорее всего, на последнем месте оказался тот, кого очень хотели оставить до финала. Дикусар конкретно подзавис от такого решения", – заметила в комментариях на YouTube-канале шоу Natalka Koshuva.
"Завадюк продолжает ставить эксперименты над людьми, спрашивается для чего они готовили семь танцев всю неделю, а? Слов нет", – возмутился alex lapi, говоря о продюсере шоу Владимире Завадюке.
"К чему была эта клоунада с голосованием, если в суперфинал все равно прошли все три пары? Им лишь бы деньги с людей содрать, аферисты", – прокомментировал Б.П., имея в виду, что зрители голосуют с помощью платных смс.
Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
На данный момент покинули шоу комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина, певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков, певец Дмитрий Каднай и танцовщица Алина Ли.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.