  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский

В 2006 году Яма уступил первенство на "Танцах со звездами" Зеленскому Фото: vladyama_official / Instagram

После окончания танца Яма, отвечая на вопросы ведущего шоу Юрия Горбунова, заявил, что ему комфортнее сидеть в кресле судьи, чем танцевать на паркете.

"А готов ли ты снова выйти на паркет в следующем сезоне как участник?" – спросил Горбунов.

"Ну если [украинский президент Владимир] Зеленский вернется, то и я", – ответил Яма.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube