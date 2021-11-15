  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский

После окончания танца Яма, отвечая на вопросы ведущего шоу Юрия Горбунова, заявил, что ему комфортнее сидеть в кресле судьи, чем танцевать на паркете.
"А готов ли ты снова выйти на паркет в следующем сезоне как участник?" – спросил Горбунов.
"Ну если [украинский президент Владимир] Зеленский вернется, то и я", – ответил Яма.
Яма является судьей шоу "Танцы со звездами" с 2017 года. В 2006 году он был участником этого шоу, заняв второе место вместе со своей партнершей, певицей Натальей Могилевской.
Они уступили первенство нынешнему украинскому президенту, а на тот момент актеру и руководителю студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому, который танцевал в паре с хореографом Аленой Шоптенко.