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15 ноября, 2021
 
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"Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом

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Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году
Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году
Фото: valentina_voitenko / Instagram

Участник "Танцев со звездами" на "1+1", украинский актер Константин Войтенко заявил, что они с женой, хореографом Валентиной Войтенко находятся в состоянии развода с лета этого года. Об этом он рассказал в программе "Світське життя", которая 14 ноября вышла на "1+1".

"Мы не разъехались, мол, все: я туда, ты сюда. Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня очень сейчас напряженный график, и мы просто не можем, мы мешаем друг другу", – заявил он.

Войтенко уточнил, что, начиная с лета, они с женой находятся на грани развода. Комментируя причины этого, актер заявил, что в их с женой отношениях с самого начала присутствовал обман.

"Если глобально и честно: нечестность в самом начале. Ну когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

2 сентября 2021 года во время второго эфира "Танцев со звездами" Войтенко публично признался, что у них в семье есть проблемы, а его участие в проекте стало причиной еще одной ссоры с женой. По словам артиста, они вместе с супругой проходили кастинг, организованный продюсерами "Танцев со звездами": он – как звезда, а его жена – как хореограф. Но взяли в проект только его. Артист завил, что после этого супруга пожелала ему успехов таким тоном, что ему стало неприятно. "Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви", – признался в эфире шоу актер. Резюмируя, Войтенко сообщил, что после этого случая им с женой понадобилась помощь психолога.

Валентина Войтенко отреагировала на слова мужа спустя сутки, заявив в своем микроблоге в Instagram, что публичное обсуждение отношений с мужем является для нее запретной темой. Она призналась, что сюжет, в котором ее муж лично говорит о проблемах в семье, причинил ей боль.

10 октября во время шестого эфира Войтенко заявил, что намерен предложить жене вместе с ним выйти на паркет ради примирения. После этого супруга актера заявила в Instagram, что у них с мужем нет ссор из-за ее неучастия в шоу, как об этом говорит муж. "Меня злит и раздражает, что обо мне лгут на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танцы со звездами" и мой муж. Я просила Костю не ввязывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло. Мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня и в чем я подыгрывать не обещала", – написала она, но 7 ноября все-таки внезапно вышла на паркет после того, как ее муж исполнил танец без партнерши.

Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия.

Теги: скандал, Константин Войтенко, Танцы со звездами
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