  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом

"Мы не разъехались, мол, все: я туда, ты сюда. Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня очень сейчас напряженный график, и мы просто не можем, мы мешаем друг другу", – заявил он.

Войтенко уточнил, что, начиная с лета, они с женой находятся на грани развода. Комментируя причины этого, актер заявил, что в их с женой отношениях с самого начала присутствовал обман.

"Если глобально и честно: нечестность в самом начале. Ну когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его", – резюмировал он.

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Видео: Світське життя / YouTube