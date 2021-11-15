  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом

"Мы не разъехались, мол, все: я туда, ты сюда. Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня очень сейчас напряженный график, и мы просто не можем, мы мешаем друг другу", – заявил он.
Войтенко уточнил, что, начиная с лета, они с женой находятся на грани развода. Комментируя причины этого, актер заявил, что в их с женой отношениях с самого начала присутствовал обман.
"Если глобально и честно: нечестность в самом начале. Ну когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его", – резюмировал он.
2 сентября 2021 года во время второго эфира "Танцев со звездами" Войтенко публично признался, что у них в семье есть проблемы, а его участие в проекте стало причиной еще одной ссоры с женой. По словам артиста, они вместе с супругой проходили кастинг, организованный продюсерами "Танцев со звездами": он – как звезда, а его жена – как хореограф. Но взяли в проект только его. Артист завил, что после этого супруга пожелала ему успехов таким тоном, что ему стало неприятно. "Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви", – признался в эфире шоу актер. Резюмируя, Войтенко сообщил, что после этого случая им с женой понадобилась помощь психолога.
Валентина Войтенко отреагировала на слова мужа спустя сутки, заявив в своем микроблоге в Instagram, что публичное обсуждение отношений с мужем является для нее запретной темой. Она призналась, что сюжет, в котором ее муж лично говорит о проблемах в семье, причинил ей боль.
10 октября во время шестого эфира Войтенко заявил, что намерен предложить жене вместе с ним выйти на паркет ради примирения. После этого супруга актера заявила в Instagram, что у них с мужем нет ссор из-за ее неучастия в шоу, как об этом говорит муж. "Меня злит и раздражает, что обо мне лгут на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танцы со звездами" и мой муж. Я просила Костю не ввязывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло. Мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня и в чем я подыгрывать не обещала", – написала она, но 7 ноября все-таки внезапно вышла на паркет после того, как ее муж исполнил танец без партнерши.
Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия.