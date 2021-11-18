  Власова о "Танцах со звездами": Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала

"Мне платили гонорар. Но дело в том, что это все-таки не тот гонорар, ради которого я бы участвовала. Моя любовь к танцам – единственная безумная причина. Я понимаю, что в жизни не собрала бы себя так, а там я прошла просто мясорубку – эмоциональную, физическую, когда нет выхода", – заявила певица.

По словам артистки, после проекта она поняла, что намного сильнее, чем могла себе представить.

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