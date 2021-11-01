Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом

Власова подчеркнула, что и она сама, и организаторы шоу соблюдают все меры предосторожности, связанные с эпидемией Фото: eygeniavlasova / Instagram

Заявление Власовой последовало после того, как многие украинские СМИ опубликовали фрагмент Instagram-трансляции певицы от 28 октября, в котором она отвечала на вопросы подписчиков и призналась, что была "с коронавирусом", когда 24 октября участвовала в прямом эфире "Танцев со звездами" и выбыла из проекта после голосования судей и телезрителей.

"Друзья! Важное уточнение! Ни я, ни сам проект "Танцы со звездами" на момент выступления и моего нахождения на проекте не знали о моем диагнозе ничего! Так как у меня было просто недомогание и слабость, не было ни температуры, ни кашля и ничего того, что сопровождает обычно коронавирус. Это стало понятно уже несколькими днями позже, после того, как я покинула проект. Все меры предосторожности на проекте соблюдаются. И с моей стороны также!" – отредактировала свой пост с онлайн-трансляцией Власова.

Певица также подчеркнула, что когда во время Instagram-трансляции вышла на улицу, уже зная о своем диагнозе, соблюдала социальную дистанцию.

"В этом видео я на улице и в стороне от людей. На улице я по той причине, что пошла в поликлинику и, пока ожидала приема, вышла в эфир. Надеюсь, что вопросов больше нет", – резюмировала Власова.