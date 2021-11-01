Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом

Заявление Власовой последовало после того, как многие украинские СМИ опубликовали фрагмент Instagram-трансляции певицы от 28 октября, в котором она отвечала на вопросы подписчиков и призналась, что была "с коронавирусом", когда 24 октября участвовала в прямом эфире "Танцев со звездами" и выбыла из проекта после голосования судей и телезрителей.
"Друзья! Важное уточнение! Ни я, ни сам проект "Танцы со звездами" на момент выступления и моего нахождения на проекте не знали о моем диагнозе ничего! Так как у меня было просто недомогание и слабость, не было ни температуры, ни кашля и ничего того, что сопровождает обычно коронавирус. Это стало понятно уже несколькими днями позже, после того, как я покинула проект. Все меры предосторожности на проекте соблюдаются. И с моей стороны также!" – отредактировала свой пост с онлайн-трансляцией Власова.
Певица также подчеркнула, что когда во время Instagram-трансляции вышла на улицу, уже зная о своем диагнозе, соблюдала социальную дистанцию.
"В этом видео я на улице и в стороне от людей. На улице я по той причине, что пошла в поликлинику и, пока ожидала приема, вышла в эфир. Надеюсь, что вопросов больше нет", – резюмировала Власова.
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В восьмом выпуске "Танцев со звездами", который прошел 24 октября, стало известно, что один из конкурсантов – певец Дмитрий Каднай – заразился коронавирусом. Через неделю, 31 октября, во время прямого эфира девятого выпуска, ведущий проекта Юрий Горбунов сообщил, что коронавирус был диагностирован еще у двоих участников – саблистки Ольги Харлан и ее партнера, хореографа Дмитрия Дикусара.
Евгения Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.
Власова воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы "ВИА Гра" Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.