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01 ноября, 2021
 
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Еще двое участников "Танцев со звездами" заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию

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Хореограф Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан ушли на самоизоляцию и пропустили девятый эфир шоу "Танцы со звездами"
Хореограф Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан ушли на самоизоляцию и пропустили девятый эфир шоу "Танцы со звездами" 
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Во время девятого выпуска "Танцы со звездами", который прошел 31 октября на телеканале "1+1" и был посвящен творчеству украинской группы "Океан Ельзи", стало известно, что еще двое участников шоу заразились коронавирусом – олимпийская чемпионка 2008 года саблистка Ольга Харлан и ее партнер по паркету, танцор и хореограф Дмитрий Дикусар.

По словам ведущих проекта, 36-летний Дикусар подхватил вирус первым и ушел на самоизоляцию за несколько дней до прямого эфира. "У него были временные противопоказания по состоянию здоровья, он не мог вакцинироваться и заболел COVID-19", – уточняется в Instagram-аккаунте проекта.

Харлан репетировала танец с новым партнером – танцором Дмитрием Жуком. За несколько часов до прямого эфира 31-летняя спортсменка сдала тест на выявление коронавируса, получила положительный результат и не смогла принять участие в шоу.

"Я себя чувствую предельно хорошо. Мне нужно очень много отдыхать сейчас, потому что прошлая неделя была на самом деле тяжелой. И сегодня утром я получила положительный тест, поэтому сейчас очень нужно и очень важно следить за своим здоровьем, беречь себя", – сказала Харлан во время Skype-включения в прямой эфир.

Организаторы проекта показали танец Харлан и Жука в записи. Видео было сделано во время первой генеральной репетиции шоу. Пара танцевала под песню лидера "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука "Не питай". Согласно правилам шоу, пара, которая первый раз не смогла принять участие в выпуске, получает иммунитет и автоматически – без голосования судей и зрителей – переходит на следующий этап танцевальных соревнований.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

До Дикусара и Харлан коронавирусом заразились двое участников "Танцев со звездами" – певец Дмитрий Каднай и певица Евгения Власова. У партнеров артистов – танцоров Алины Ли и Макса Леонова – коронавируса не выявили.

Харлан родилась 4 сентября 1990 в Николаеве. Окончила Николаевское училище физической культуры. Она олимпийская чемпионка 2008 года и бронзовая призерка Олимпиады 2016 и Олимпиады 2012, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".

Теги: Ольга Харлан, вакцинация, шоу, танцы, Дмитрий Дикусар, Танцы со звездами, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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