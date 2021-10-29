  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги

Дмитрий Дикусар о своей лучшей подруге: Она – мой психолог, я – ее психолог Фото: dikusar_dmitriy / Inatagram

"Моя мать – мой лучший друг. Наверное, столько тайн, сколько знает она, не знает никто. Она – мой психолог, я – ее психолог. Это не общение мама – сын, это больше как умный человек общается с умным человеком", – признался Дикусар.

Танцор отметил, что мать любит и поддерживает его, несмотря ни на что.

"Какую бы глупость ты ни сказал или ни сделал – она просто любит и всегда поддерживает. Я ребенок, которого не били, я ребенок, которому все объясняли", – сказал Дикусар.

Он особо отметил, что его мать – мудрый и деликатный человек, который "не советует ничего, если ее не просят".

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Видео: ЖВЛ / YouTube