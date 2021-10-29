  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги

"Моя мать – мой лучший друг. Наверное, столько тайн, сколько знает она, не знает никто. Она – мой психолог, я – ее психолог. Это не общение мама – сын, это больше как умный человек общается с умным человеком", – признался Дикусар.
Танцор отметил, что мать любит и поддерживает его, несмотря ни на что.
"Какую бы глупость ты ни сказал или ни сделал – она просто любит и всегда поддерживает. Я ребенок, которого не били, я ребенок, которому все объясняли", – сказал Дикусар.
Он особо отметил, что его мать – мудрый и деликатный человек, который "не советует ничего, если ее не просят".
Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".
С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.
В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.