Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги

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Дмитрий Дикусар о своей лучшей подруге: Она мой психолог, я ее психолог
Дмитрий Дикусар о своей лучшей подруге: Она – мой психолог, я – ее психолог
Фото: dikusar_dmitriy / Inatagram

Украинский танцор и хореограф, участник шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар в интервью программе ЖВЛ на телеканале "1+1" рассказал, кого считает своей лучшей подругой. По словам 39-летнего артиста, это его мать – фармацевт София Дикусар.

"Моя мать – мой лучший друг. Наверное, столько тайн, сколько знает она, не знает никто. Она – мой психолог, я – ее психолог. Это не общение мама – сын, это больше как умный человек общается с умным человеком", – признался Дикусар.

Танцор отметил, что мать любит и поддерживает его, несмотря ни на что.

"Какую бы глупость ты ни сказал или ни сделал – она просто любит и всегда поддерживает. Я ребенок, которого не били, я ребенок, которому все объясняли", – сказал Дикусар.

Он особо отметил, что его мать – мудрый и деликатный человек, который "не советует ничего, если ее не просят".

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".

С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.

Теги: танцы, Дмитрий Дикусар, Танцы со звездами, хореограф, мать
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