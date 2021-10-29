  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница

"Доброта. Даже не могу представить рядом с собой пусть и суперкрасивую девушку, суперталантливую, суперумную, если она не добрая… Я это чувствую. Нет", – подчеркнул Дикусар.
36-летний танцор добавил, что ему также очень важно, чтобы избранница была мудрой.
"Хочу, чтобы моя женщина была мудрым человеком. Именно мудрым", – отметил Дикусар.
Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".
С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.
В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.