  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница

Дмитрий Дикусар был дважды женат – на певице Ирине Билык и хореографе Алене Шоптенко Фото: dikusar_dmitriy / Inatagram

"Доброта. Даже не могу представить рядом с собой пусть и суперкрасивую девушку, суперталантливую, суперумную, если она не добрая… Я это чувствую. Нет", – подчеркнул Дикусар.

36-летний танцор добавил, что ему также очень важно, чтобы избранница была мудрой.

"Хочу, чтобы моя женщина была мудрым человеком. Именно мудрым", – отметил Дикусар.

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Видео: ЖВЛ / YouTube