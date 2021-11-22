  "Тянут Логая, как могут", "Как некрасиво со стороны Кости". Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер

Логай и Карелина после "танца за жизнь" стали лидерами турнирной таблицы в шоу "Танцы со звездами" Фото: tanci1plus1 / Instagram

"Это называется "танго на выживание". Это танго может изменить порядок в турнирной таблице", – прокомментировал совместный танец полуфиналистов ведущий шоу Юрий Горбунов.

До этого танца лидером турнирной таблицы был актер Константин Войтенко, выступающий в паре с хореографом Роксоляной Маланчук, артист Артур Логай и его партнерша Анна Карелина занимали второе место, а на третьем была пара спортсменки Ольги Харлан и танцора Дмитрия Дикусара.

После танца пара Логая и Карелиной получила от судей по дополнительному одному баллу и стала лидером турнирной таблицы. Войтенко отреагировал на это с возмущением, но ему не дали микрофон, чтобы прокомментировать решение судей.

В конце 12-го выпуска ведущий объявил, что в финал проходят все три пары и голосование за них будет длится всю неделю.

"Боже, как некрасиво со стороны Кости – эти кривляния. Ни Артур, ни Дикусар себе такого бы не позволили", – отреагировали зрители.

"Тянут Логая, как могут. Увидели судьи, что немного затупили, потому что дали Косте большее количество баллов до этого танго", – написали пользователи сети.

ВИДЕО