Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
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Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом

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Маланчук и Войтенко вышли в полуфинал "Танцев со звездами"
Маланчук и Войтенко вышли в полуфинал "Танцев со звездами"
Фото: Roksolyana Malanchuk / Facebook

Украинский хореограф Роксоляна Маланчук, которая является партнершей актера Константина Войтенко в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", 17 ноября разместила в Instagram фото, на которых запечатлена со своим бойфрендом.

На заглавном фото она позирует в кадре на руках у своего избранника, нежно целуя его в щеку. 

"Моменты за кулисами", – подписала она фото.

"Вы прекрасные. Невероятные", – оценили снимки подписчики хореографа.

Контекст:

Войтенко и Маланчук впервые принимают участие в шоу "Танцы со звездами". На данный момент пара является полуфиналистом проекта.

Маланчук не афиширует личную жизнь, в то время как ее партнер по танцам Войтенко во время эфиров рассказывает о конфликтах с женой – танцовщицей Валентиной Войтенко.

Теги: Константин Войтенко, Танцы со звездами
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