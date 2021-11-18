Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом

Маланчук и Войтенко вышли в полуфинал "Танцев со звездами" Фото: Roksolyana Malanchuk / Facebook

На заглавном фото она позирует в кадре на руках у своего избранника, нежно целуя его в щеку.

"Моменты за кулисами", – подписала она фото.

"Вы прекрасные. Невероятные", – оценили снимки подписчики хореографа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roksolyana Malanchuk (@roksolyana_malanchuk)