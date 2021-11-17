  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер

Комментируя снятое видео, авторы сюжета обратили внимание на то, супруг лично привез ведущую на репетицию, но при этом она сидела не рядом с ним, а на заднем сидении авто.

"Галантный Алмаз лично открыл любимой жене двери и начал ее обнимать, но девушка была явно не настроена на нежности", – говорится в сюжете.

В ролике видно, как супруг Онуфрийчук помог ей выгрузить сценические наряды, а когда она ушла, принялся расправлять один из ее нарядов.

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