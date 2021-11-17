Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
Новости

"Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер

 
|
Онуфрийчук в ноябре 2021 года официально вышла замуж
Онуфрийчук в ноябре 2021 года официально вышла замуж
Фото: ivannaonufriichuk / Instagram

17 ноября в эфире канала Live вышел сюжет, авторы которого тайно сняли ведущую шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Иванну Онуфрийчук в момент, когда она приехала вместе с мужем, казахским бизнесменом по имени Алмаз ко входу в съемочный павильон.

Комментируя снятое видео, авторы сюжета обратили внимание на то, супруг лично привез ведущую на репетицию, но при этом она сидела не рядом с ним, а на заднем сидении авто.

"Галантный Алмаз лично открыл любимой жене двери и начал ее обнимать, но девушка была явно не настроена на нежности", – говорится в сюжете.

В ролике видно, как супруг Онуфрийчук помог ей выгрузить сценические наряды, а когда она ушла, принялся расправлять один из ее нарядов.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена в ноябре 2021 года. Ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Супруги проживают в Швейцарии. Детей у пары нет.



Теги: семья, Танцы со звездами, Иванна Онуфрийчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу
  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу
Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства
Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства
Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала, почему разрезала ножом изображение Каминской на торте
Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала, почему разрезала ножом изображение Каминской на торте
"Такой же, только маленький". Волочкова показала своего слоника на домашнем фото
"Такой же, только маленький". Волочкова показала своего слоника на домашнем фото
"Где лифчик?" Экс-участница "ВИА Гры" показала, как выглядит ее голая грудь в реальной жизни
"Где лифчик?" Экс-участница "ВИА Гры" показала, как выглядит ее голая грудь в реальной жизни
Суд в Москве оштрафовал российский канал на 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
Суд в Москве оштрафовал российский канал на 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
"Это уже чересчур". Полякова в эротичном микробикини потрясла бедрами и грудью на камеру
"Это уже чересчур". Полякова в эротичном микробикини потрясла бедрами и грудью на камеру
Студия Miramax будет судиться с Тарантино за продажу семи NFT-токенов из "Криминального чтива"
Студия Miramax будет судиться с Тарантино за продажу семи NFT-токенов из "Криминального чтива"
"Божественный соус к любому мясу". Быстрый рецепт от эксперта
"Божественный соус к любому мясу". Быстрый рецепт от эксперта
"Легендарный состав возвращается". HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс"
"Легендарный состав возвращается". HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс"
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула мобильный телефон между ног
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула мобильный телефон между ног
23-летняя звезда Болливуда показала, как 55-летний Майк Тайсон пытается откусить ей ухо
23-летняя звезда Болливуда показала, как 55-летний Майк Тайсон пытается откусить ей ухо
"Я привыкла держать язык за зубами, но не в этот раз". Спирс заявила, что члены ее семьи, включая мать, должны сесть в тюрьму
"Я привыкла держать язык за зубами, но не в этот раз". Спирс заявила, что члены ее семьи, включая мать, должны сесть в тюрьму
"Вкусняшка". 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь
"Вкусняшка". 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь
"Он случайно попал в компанию детей любителей "сук" и "жоп". Седокова сделала признание о своем маленьком сыне
"Он случайно попал в компанию детей – любителей "сук" и "жоп". Седокова сделала признание о своем маленьком сыне
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS