"Мы официально не обручены". Сыгравшая свадьбу ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук призналась, что не состоит в браке

"Мы официально не обручены", – сказала она.
По словам телеведущей, у нее с возлюбленным возник спор, где им нужно расписаться: она хотела в Украине, он – в Швейцарии. В связи с пандемией COVID-19 в Швейцарии около полутора лет не оформляли браки, и сейчас там образовалась очередь.
"Нам дают даты через три месяца, через полгода, на следующий год. И мы сейчас думаем, как это и где сделать быстрее. Поэтому это пока под вопросом", – отметила Онуфрийчук.
Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась 5 сентября. Партнером Онуфрийчук является постоянный ведущий проекта" Юрий Горбунов. Ранее его партнершей была украинская певица Тина Кароль.
Онуфрийчук и Алмаз сыграли свадьбу на Мальдивах в феврале 2021 года. Видео телеведущая публиковала в Instagram.