"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена

11 ноября в своем Instagram-аккаунте она выложила видеофрагмент официальной росписи. Церемонию бракосочетания в киевском ЗАГСе провел коллега Онуфрийчук – телеведущий Тимур Мирошниченко.

"Официально жена Алмаза. Теперь мы настоящая семья", – подписала ролик 35-летняя Онуфрийчук.

"Это невероятно", – прокомментировала пост телеведущей stasy_yanchenko.

"Красивая пара. Счастья вам", – пожелала tatiana_dvoretska.

Контекст:

В феврале 2021 года Онуфрийчук и Алмаз сыграли свадьбу на Мальдивах, но не успели официально расписаться, поскольку не решили, в какой стране провести роспись – в Украине или в Швейцарии.