"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья

На фото ведущая запечатлена в черном платье, крой которого исключает наличие бюстгальтера. В публикации Онуфрийчук поделилась своими впечатлениями от эфира.

"Во время эфира прозвучало столько украинских хитов, что я даже вспомнила свои любимые песни и убедилась, какая у нас классная музыка", – написала она.

"Какие разрезы на платье", – отреагировали на снимки фолловеры.

"Ой, какая красотка", – оценили образ подписчики.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль.

3 сентября Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.

В октябре Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.