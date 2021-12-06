"Один из нас не выдержал и захотел сойти". Суровцев заявил, что расстался с возлюбленной

Суровцев об отношениях со Скворцовой: Мы так и не научились смотреть в одном направлении Фото: surovtsev.alexei / Instagram

"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать. Экстремальные американские горки закончились, потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива", – написал он, разместив черно-бело фото, на котором запечатлен вместе со Скворцовой.

"Алексей шоу "Холостяк" по вам плачет. От невест отбоя не будет", – прокомментировали новость о расставании пары поклонники актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)