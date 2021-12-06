"Один из нас не выдержал и захотел сойти". Суровцев заявил, что расстался с возлюбленной

"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать. Экстремальные американские горки закончились, потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива", – написал он, разместив черно-бело фото, на котором запечатлен вместе со Скворцовой.
"Алексей шоу "Холостяк" по вам плачет. От невест отбоя не будет", – прокомментировали новость о расставании пары поклонники актера.
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Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.
В 2021 года актер был участником шоу "Танцы со звездами", покинув проект после третьего эфира.
Ранее актер называл свои отношения со Скворцовой "итальянской семьей".