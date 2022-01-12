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12 января, 2022
 
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Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху

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Бритни Спирс называет сыновей Шона и Джейдена, а также жениха Сэма Асгари "мои мальчики"
Бритни Спирс называет сыновей Шона и Джейдена, а также жениха Сэма Асгари – "мои мальчики"
Фото: prestonandjayden / Instagram

Сыновья американской певицы Бритни Спирс, 16-летний Шон и 15-летний Джейден одобряют отношения мамы с 27-летним американским фитнес-тренером Сэмом Асгари, и будущий отчим им тоже нравится. Об этом 11 января американскому таблоиду HollywoodLife эксклюзивно сообщил источник из близкого окружения певицы.

"Мальчики так счастливы, что их мама обрела свободу. Шон и Джейден знают, как сильно Сэм любит Бритни. В последнее время они очень сблизились и часто тусуются с ним", – цитирует издание инсайдера.

Также в публикации отмечается, что Бритни называет жениха и сыновей "мои мальчики" и уверена, что они всегда будут любить ее и защищать.

Контекст:

Спирс родила Шона в 2005 году, Джейдена – в 2006-м. Их отцом является танцор и рэпер Кевин Федерлайн, с которым в 2006 году певица развелась. Сперва у пары была общая опека над детьми, однако в 2007 году Спирс потеряла право опеки после того, как выяснилось, что она употребляет наркотики.

В 2008 году Спирс отказалась добровольно отдавать детей экс-супругу по истечении времени разрешенного судом посещения. Тогда к ней вызвали полицию, а саму певицу госпитализировали. После этого случая Федерлайн добился запрета на посещение ею детей, а сама Спирс вскоре была признана временно недееспособной и опеку над ней передали ее отцу. Опекунство отца продлилось до 29 сентября 2021 года.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Теги: дети, Бритни Спирс, певица, жених, мама, Сэм Асгари
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