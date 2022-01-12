Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху

"Мальчики так счастливы, что их мама обрела свободу. Шон и Джейден знают, как сильно Сэм любит Бритни. В последнее время они очень сблизились и часто тусуются с ним", – цитирует издание инсайдера.

Также в публикации отмечается, что Бритни называет жениха и сыновей "мои мальчики" и уверена, что они всегда будут любить ее и защищать.